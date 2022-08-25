“KKTC’ye Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma” TC Resmi Gazetesi’nde yayımlandı
Ankara'da 20 Nisan'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe konulması hakkında karar, Türkiye Resmi Gazetesi'nde yer aldı.
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Ankara'da 20 Nisan'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"nın yürürlüğe konulması hakkında karar, Türkiye Resmi Gazetesi'nde yer aldı.
Anlaşma, Türkiye’nin miktarlarda aşı, anti serum ve ilaç hibesini kapsıyor.
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Etiketler : sağlık, türkiye, kktc, TC resmi gazete