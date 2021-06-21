KKTC'ye eski tip TC kimlik kartıyla giriş olmayacak
Türk vatandaşlarının, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gelemeyeceği bildirildi.
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Türk vatandaşlarının, 30 Haziran itibarıyla eski tip kimlik kartıyla KKTC'ye gelemeyeceği bildirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 30 Haziran itibarıyla KKTC'ye gelecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanları ile Türkiye'den çıkışları sonlandırılacak.
Söz konusu tarihten itibaren KKTC'ye gelişlerde yeni tip kimlik kartları kullanılacak.
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