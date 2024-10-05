KKTCDOB, ODTÜ'de konser verdi

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB), ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nün 2024 -2025 Akademik Yılı açılış seramonisinde Piyanist Gözdem İlkay, Soprano Sermin Dikmen Töre ile Bariton Tuğrul Enver Töre solistliğinde konser gerçekleştirdi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, fakültelerin yöneticileri, öğretim görevlileri ve çok sayıda konuğun izlediği konserde, opera aryaları ve Türk eserlerinden oluşan bir seçki sunuldu.