Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Anastasia Melega'nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada kadınların borçlandırılıp pasaportlarına el konularak seks kölesine dönüştürüldüğünü söyledi. Konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurgulayan Arıklı, aksi takdirde "Anastasia'nın ruhu ahirette bizden hesap sorar" dedi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıklı, yıllar önce yaşadığı bir olayı anlatarak, Kıbrıs’ın kuzeyine garsonluk vaadiyle getirilen bir genç kızın fuhşa zorlandığını, darp edildiğini ve büyükelçilik aracılığıyla durumdan haberdar olduğunu belirtti. Dönemin yetkilileriyle iletişime geçtiğini aktaran Arıklı, genç kızın polis tarafından koruma altına alındığını ancak ailesinin baskısıyla ülkesine döndüğünü ve davanın kapanarak sorumluların ceza almadığını ifade etti.

Arıklı, “KKTC de fuhuş maalesef Devletin bilgisi ve ilgisi dahilinde yapılıyor. Fuhuş, dünyanın en eski sektörü. Dünyanın her yerinde de olduğu da bir gerçek. Yasaklansa, merdiven altı batakhaneler de yapılmaya devam edileceğini de ayrı bir gerçek. Ama Devlet en azından bu sektörde çalışan kadınların haklarını korumalı. Mesela havaalanından girerken onlara ne iş için Adaya geldiğini bilip bilmediği sorgulamalı” diye konuştu.

Anastasia'nın ölümüyle ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Arıklı, insan ticareti ve fuhuş sektörüne dikkat çekerek, "Kim bilir Anastasia da hangi vaatlerle ülkeye getirildi, hangi sebeplerle intihara sürüklendi" dedi. Devletin bu sektörde çalışan kadınların haklarını koruması gerektiğini vurgulayan Arıklı, havaalanında gelen kadınların çalışma koşulları hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Sana şu kadar masraf ettim, bu borcu ödeyene kadar çalışacaksın" denilerek kadınlara borç senedi imzalatıldığını ve pasaportlarına el konulduğunu söyleyen Arıklı, bu sistemin kadınları seks kölesine çevirdiğini ifade etti. Konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirten Arıklı, aksi takdirde "Anastasia'nın ruhu ahirette bizden hesap sorar" dedi.