“KKTC ve Maraş ile ilgili uluslararası toplantı düşünüyoruz”

Erdoğan, toplantının kapsamının Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve ağırlıklı olarak Kapalı Maraş’la ilgili olacağını ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber – ATV ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, Erdoğan, KKTC ve Maraş ile ilgili, “Sonbahar gibi bir uluslararası toplantı düşünüyoruz. Bu toplantıyla işin performansını daha da artırmayı düşünüyoruz” dedi.

Erdoğan Kıbrıs ziyaretine ilişkin bir soru üzerine, adayı ziyaretinde “sinyali verdiklerini ve ondan sonra da malum ülkelerin, kuruluşların tehditlere başladığını” söyledi.

Cenevre buluşmasını da hatırlatan Erdoğan, “Bu buluşmada da sağ olsun Ersin Bey dik durdu, sağlam durdu ve mesajımızı aynen oradaki ilgililere iletti. Nedir? İki eşit egemen devlet. Buradan taviz artık yok, bitti. Biz bir 50 yıl daha bekleyemeyiz, o da bitti. Ne yapılacaksa artık yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Bürgenstock sürecini ve ardından Kuzey ve Güney Kıbrıs’ta yapılan referandumu hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: “O günden bugüne kuzeyi Avrupa Birliği hep maalesef yalanla oyalamıştır, yalanla… Taahhütlerini yerine getirmemiştir. Ne oldu? İdari ve mali birçok destekler vermesi gerekiyordu. Hiçbirini vermedi. Bakın şu anda hala Kıbrıs’ı oyalıyorlar. Kıbrıs’ı şu anda tanıyan kim var? Sadece biz varız. Niye tanımıyorsunuz? Avrupa Birliği’nden ilgililer güneye geldiğiniz zaman niye kuzeye de çıkmıyorsunuz? Çıksanıza. Kimler korkutuyor sizi? Ama biz rahatlıkla, huzur içinde gittik. Bundan sonraki süreçte ne olur? Onu da zaman içerisinde göstereceğiz ama şu anda Kapalı Maraş açıldı mı? Açıldı. Şimdi orayla ilgili de ne gibi adımlar atılacağını, uluslararası hukuk neyi gerektiriyorsa biz o hukuka göre o adımlarımızı da atarız. Buradan da herhangi bir çekincemiz yoktur. Bu konuda da yetişmiş çok güçlü insanlarımız var. Sonbahar gibi bir uluslararası toplantıyı düşünüyoruz. Bu bu uluslararası toplantıyı yapacağız, orayı da kapsayacak şekilde. Bir üniversitemiz vasıtasıyla yapacağımız bu uluslararası toplantıyla beraber inşallah işin performansını daha da artırmayı düşünüyoruz.”

Erdoğan, toplantının kapsamının Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve ağırlıklı olarak Kapalı Maraş’la ilgili olacağını aktardı.

“KKTC ve Maraş ile ilgili uluslararası toplantı düşünüyoruz”

Erdoğan, KKTC ve Maraş ile ilgili, “Sonbahar gibi bir uluslararası toplantı düşünüyoruz. Bu toplantıyla işin performansını daha da artırmayı düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.