KKTC Merkez Bankası, Sosyal Sigortalara kayıtlı çalışan sayısını açıkladı

KKTC Merkez Bankası’nın 2025 yılının birinci çeyreğine ilişkin verilerine göre sosyal sigortalara kayıtlı çalışan sayısının yüzde 48’i KKTC, yüzde 52’si ise TC ve diğer ülke vatandaşı olarak açıklandı.

2024 yılı Ekim ayı itibarıyla 159.321 olan KKTC’de sosyal sigortalara kayıtlı çalışan sayısı, 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla 159.510 seviyesine yükseldi.

Verilere göre, 2024 yılı Ekim ayı ile 2025 yılı Ocak ayı arasında çalışma izinli sigortalı çalışan sayısı yüzde 0,1 artarak, 82.711’den, 82.891’e yükseldi. 2025 yılı Ocak ayı itibarıyla sosyal sigortalara kayıtlı çalışanların yüzde 48’i KKTC vatandaşı, yüzde 27,9’u Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve yüzde 24,1’i diğer ülke vatandaşı olup, 2024 yılı itibarıyla çalışma izinli sigortalıların sayısı KKTC vatandaşı sigortalı çalışan sayısını aştı.