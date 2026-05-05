“KKTC marka değer olmasaydı 100’e yakın ülkeden insan gelip buradan mülk almazdı”

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, yabancıların Kıbrıs’ın kuzeyinden mülk satın almasını “KKTC’nin bir marka değeri” olmasına bağladı.

Konuyla ilgili Meclis kürsüsünden konuşan Bakan Oğuz, “Eğer böyle olmasaydı 100’e yakın ülkeden insan gelip buradan mülk almazdı” dedi.

Oğuz, yabancı iş insanlarının kara para aklamak için mülk aldığı yönündeki söylemlerle ilgili olarak ise, “Hepsi de aynı değil. 2-3 tane kötü, yüzde yüzünü kötü yapmaz” ifadelerini kullandı.

“Kötü örnekleri bu ülkenin kötü yüzüdür diye göstermek doğru değildir” diyen Oğuz, bu tarz söylemlerin KKTC’ye yapılan bir haksızlık olduğunu öne sürdü.

Ne olmuştu?

Bakan Oğuz’dan önce kürsüye çıkan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, yabancıların mal satın almasıyla ilgili yasa değiştiği günden itibaren 17 kez yasa gücünde kararnameye maruz kaldığına dikkat çekmişti.

Solyalı, “Yabancıların mal alımı konusunda hakları çok genişleten bir alan yaratmış oldunuz. Hükümet aynı hatada direniyor” diyerek; Bakan Oğuz’dan izahat talep etmişti