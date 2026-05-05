Güneyde yangınlara karşı drone desteği artırıldı

Kıbrıs’ın güneyinde SupportCY, itfaiye ile iş birliği içinde yangınlara karşı operasyonel kapasitesini güçlendirerek drone kullanımını yaygınlaştırdı. Yeni sistemle, riskli bölgelerde yangınların erken tespiti ve hızlı müdahale hedefleniyor.

Sigma Live’da yer alan habere göre, 2026 başında kurulan Drone Birimi sayesinde insansız hava araçları planlı devriyelerle yangınları erken aşamada tespit edebiliyor ve yetkililere anlık görüntü aktarımı yapabiliyor. Modern teknolojiyle donatılan birim, sertifikalı operatörler tarafından yönetiliyor.

Projede ayrıca gönüllülere yönelik yangın önleme, müdahale ve iyileştirme eğitimleri sürerken, ülke genelinde tatbikatlar yapılarak koordinasyon güçlendirildi. Bunun yanında, yangın söndürme helikopterlerine operasyon sırasında destek sağlayacak Helikopter Destek Birimi de devreye alındı.

Yetkililer, hava destek sistemleri ve drone kullanımının yangınla mücadele kapasitesini önemli ölçüde artırdığını belirtirken, SupportCY Başkanı Marios Stavrou, zorlu geçmesi beklenen yangın sezonu öncesinde tüm paydaşların iş birliğinin kritik olduğunu vurguladı.