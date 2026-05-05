“Yasa yürürlükten kaldırılmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası ile getirilen düzenlemeye tepki gösterdi.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çeler, değişikliğin Meclis tarihine "olumsuz bir örnek olarak geçeceğini" belirtti.

Düzenlemeyi “düşünce ve basın özgürlüğüne doğrudan müdahale anlamı taşıdığını” kaydederek “utanç verici” olarak niteleyen Çeler, gelinen aşamayı ise “yönetim zafiyetinin açık bir göstergesi” olarak değerlendirdi.

Yasanın hazırlanma ve geçirilme sürecini de eleştiren Çeler, komite aşamasında ve Genel Kurul’da yeterli tartışma yapılmadan onay verildiğini savundu. Bu süreçte sorumluluğu bulunan milletvekillerine çağrıda bulunan Çeler, “Ortaya çıkan tepkiye bakarak herkes ‘Biz ne yaptık?’ sorusunu kendine sormalıdır.” dedi.

Düzenlemenin medya etiği gibi temel bir alanda hiçbir bilimsel birikim gözetilmeden hazırlandığını belirterek, bunun "kabul edilemez" olduğunu ifade eden Çeler, yasanın yürürlükten kaldırılmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı, Meclis ve yargı organlarına da çağrı yapan Çeler, bu düzenlemenin önünün kesilmesini talep etti.

Açıklamasında Meclis’in işleyişine de değinen Çeler, yeterli tartışma zemini olmadan kısa sürede geçirilen düzenlemelerin, yasam kalitesini zedelediğini söyledi. Meclis’in daha kapsayıcı, derinlikli ve çok sesli bir yapıya ihtiyaç duyduğunu dile getiren Çeler, mevcut anlayışın toplumu "dar bir siyasi çerçeveye sıkıştırdığını" ifade etti.

Çeler, hükümetin "gitme zamanının geldiğini" belirterek, seçim çağrısında bulundu.