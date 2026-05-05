Güneyde tarım için 10 meteoroloji istasyonu kuruluyor

Kıbrıs’ın güneyinde tarım sektörüne yönelik veri sağlamak amacıyla 10 meteoroloji istasyonundan oluşan bir ağ kuruluyor. Proje, akıllı sulama ve iklim değişikliğine dayanıklı tarım uygulamalarını desteklemeyi hedefliyor.

Cyprus Mail’de yer alan habere göre “Dig.I.Water” projesi kapsamında kurulan sistem, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini teşvik etmeyi ve üreticilerin iklim değişikliğine uyum sağlamasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Proje yetkilileri, kurulum çalışmalarının ileri aşamaya ulaştığını ve Kıbrıs ile Yunanistan arasında iş birliğinin güçlendiğini açıkladı.

Kurulacak dijital platform sayesinde üreticiler, yerel yönetimler ve karar vericiler için güvenilir ve özel veriler sağlanacak. İlk istasyonun kurulmasının ardından proje daha ileri bir aşamaya geçerken, Evrychou, Saittas, Athalassa, Vavatsina, Tochni, Xylotymbou, Achna, Kiti, Achelia ve Argaka bölgelerinde yeni istasyonlar kuruluyor.

Farklı mikroiklimleri kapsayacak bu istasyonlardan elde edilecek verilerle hava durumu, sulama ihtiyacı ve ürün dayanıklılığı gibi konularda üreticilere doğru bilgi sunulacak. Böylece su israfının azaltılması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin artırılması hedefleniyor.