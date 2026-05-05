Çocuk ve gençlik tiyatrosu oyunları, cumartesi günü Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahnelenecek

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda yaş gruplarına göre çalışmaları bir yıl boyunca devam eden çocuk ve gençlik tiyatrosu oyunları cumartesi günü sahnelenecek.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca Fulya Adalıer Canbolat eğitmenliğinde süren çalışmalar sezon sonu tiyatro oyunlarıyla son bulacak.

Tüm grupların oyunları, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda ücretsiz sahnelenecek.

8-10 yaş grubu Çocuk Tiyatrosu, Kemal Oruç’un yazdığı, Fulya Adalıer Canbolat’ın uyarladığı, “Televizyon Denilen Karanlık” oyununu saat 14.00’te, 11-14 yaş grubu Gençlik Tiyatrosu yine Kemal Oruç’un yazdığı, Fulya Adalıer Canbolat’ın uyarladığı “Medya Oyunu”nu saat 15.00’te, 15-17 yaş grubu Gençlik Tiyatrosu Kemal Oruç’un yazdığı, Fulya Adalıer Canbolat’ın uyarlayıp sahneye koyduğu “Mavi Çoraplar” müzikal oyunu ise saat 16.30’da sahnelenecek.

Tüm tiyatro severler oyunlara davet edildi.