“Gençler dönmekte kararsız, nitelikli iş bulmak zor”

Kıbrıslı Türk Genç Profesyoneller Birliği, yurt dışında yaşayan genç profesyonellerle yaptığı “Kıbrıs’a Geri Dönüş: Engeller ve İhtiyaçlar” anketinin sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı çalışmada, gençlerin önemli bir kısmının geri dönüş konusunda kararsız olduğu ortaya kondu.

Ocak–Şubat 2026 döneminde gerçekleştirilen ve yaklaşık 30 sorudan oluşan ankette, kariyer engelleri, yaşam koşulları, altyapı ihtiyaçları ve çalışma tercihleri ele alındı. Açıklamada, “Katılımcıların yüzde 42’si dönüş konusunda koşullu veya kararsız. Doğru politikalarla bu kesim geri kazanılabilir” denildi.

Ankette, liyakata dayalı kariyer ilerlemesi ve tatmin edici ücretin en önemli beklentiler arasında yer aldığı vurgulanırken, katılımcıların yüzde 81’inin kendi alanında nitelikli iş bulmayı zor veya çok zor gördüğü belirtildi.

Altyapı sorunlarının da öne çıktığı çalışmada, elektrik sürekliliği ve internet stabilitesinin en yüksek sorun başlıkları olduğu kaydedildi. Teşvik ve desteklere erişim konusunda ise ciddi bilgi eksikliği bulunduğu, katılımcıların yüzde 86’sının bu bilgilere aile ve arkadaş çevresinden ulaştığı ifade edildi.

Çalışma modeli tercihlerine bakıldığında ise yerel istihdamın geride kaldığı, Güney Kıbrıs’ta çalışma, girişimcilik ve uzaktan çalışmanın öne çıktığı aktarıldı.

KTGPB, elde edilen veriler doğrultusunda diaspora bilgi platformu kurulması, enerji ve internet altyapısının güçlendirilmesi, girişimcilik desteklerinin artırılması ve liyakat temelli istihdam reformu gibi öneriler sundu.

Katılımcılardan birinin “Lütfen gençlere ‘gidin de dönmeyin’ demek yerine yaşayabilecekleri bir ülke yaratın” sözlerine de yer verilen açıklamada, genç profesyonellerin sesinin duyulması ve somut adımlar atılması çağrısı yapıldı.