“Gazetecilere ceza tehdidi hukuk devletiyle bağdaşmaz”

Hür-İş Federasyonu ve Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasa Tasarısı kapsamında Meclis’ten geçirilen düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Serdaroğlu, düzenlemenin ifade özgürlüğü ile halkın haber alma hakkına doğrudan ve ciddi bir müdahale niteliği taşıdığını belirtti.

Serdaroğlu, tüm eleştirilere rağmen yasalaştırılan düzenlemenin özgür basın üzerinde sınırlayıcı ve baskılayıcı etki yarattığını ifade etti.

Düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla çeliştiğini dile getiren Serdaroğlu, demokratik ülkelerde kamuoyunu ilgilendiren yargı süreçlerinin haberleştirilmesinin ifade özgürlüğünün ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Kamu görevlileri ve toplumda bilinirliği olan kişilerle ilgili yargı süreçlerinde bilgi verilmesinin basının temel görevlerinden biri olduğunu kaydetti.

Gazetecilik faaliyetlerinin suç kapsamına alınmasına yol açabilecek bir zemin oluşturulduğunu belirten Serdaroğlu, “Gazetecilerin yalnızca haber yaptıkları gerekçesiyle hapis veya para cezası tehdidi altında bırakılması demokratik hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmamaktadır” ifadelerini kullandı.

İsim ve görsel kullanımının suç unsuru haline getirilmesinin geniş bir kısıtlama alanı yarattığını belirten Serdaroğlu, bunun masumiyet karinesinin korunmasından ziyade kamuoyunun bilgiye erişiminin sınırlandırılması sonucunu doğuracağını ifade etti.

Serdaroğlu, son dönemdeki ekonomik ve sosyal düzenlemelerle birlikte değerlendirildiğinde toplumsal alanın daraltıldığı yönünde ciddi bir algı oluştuğunu da kaydetti. “Bu düzenlemelerin arkasındaki temel gerekçe nedir?” diye soran Serdaroğlu, basın emekçilerinin susturulmasına ve toplumun bilgiye erişim hakkının kısıtlanmasına karşı olduklarını belirtti.

Serdaroğlu, gazeteciliğin denetleme ve kamuoyunu bilgilendirme işlevinin bu tür düzenlemelerle baskı altına alınmaması gerektiğini vurgulayarak, özgür basının yanında olduklarını ve basın emekçileriyle dayanışma içinde olacaklarını ifade etti.