“Dezenflasyon hedefi tutmadı, yeni önlemler şart”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, ekonomik sıkıntıların aşılması için gelir artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Uluçay, Türkiye’de dezenflasyon sürecinin beklenen şekilde ilerlemediğini belirterek hedeflerin zorlaştığını ifade etti.

Meclis kürsüsünde konuşan Uluçay, ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar karşısında bazı gelir artırıcı önlemler için yasa hazırlıkları yapıldığını belirterek, “Ülkemizin kısa vadede içinde bulunduğu süreçten nasıl çıkabileceğine dair bir takım projeksiyonları öngörmemiz gerektiği de ortada” dedi.

Türkiye’nin açıkladığı önlemler paketine de değinen Uluçay, “Türkiye’yi bölgesel ölçekte finans ve ticaret merkezi haline getirmek gibi bir hedef ortaya konmuştu. Verimliliği artıracak altyapı yatırımları, katma değeri artıracak sanayi dönüşümünün sağlanması, vergi reformları ve kamu maliyesine ilişkin somut hedefler ortaya konmuştu” ifadelerini kullandı.

Dezenflasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uluçay, “Dezenflasyon süreci öngörüldüğü gibi olmadı” diyerek Türkiye’de nisan ayı enflasyonunun yüzde 4,18, yıllık bazda ise yüzde 32,37 olarak açıklandığını hatırlattı. Bu verilerin yıl sonu için öngörülen yüzde 20 hedefinin ne kadar zor olduğunu gösterdiğini söyledi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki iş birliğinin artmasının hem siyasi hem de ekonomik açıdan olumlu sonuçlar doğuracağını ifade eden Uluçay, “Bu durum hem Türkiye ekonomisine hem de Avrupa Birliği ekonomisine yeni bir ivme kazandıracak. Tüm bunların yanı sıra KKTC’ye de olumlu yansıyacak” dedi.