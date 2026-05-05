“Basın özgürlüğünü sınırlandıran düzenlemeyi kabul etmiyoruz”

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasa Tasarısı kapsamında hayata geçirilen düzenlemelere tepki gösterdi. Atan, söz konusu değişikliklerin ifade özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını sınırlandırdığını söyledi.

Atan, “Ceza Muhakemeleri Usulü Yasa Tasarısı’nın Meclis’ten geçirilmesiyle birlikte hayata geçirilen düzenlemeleri kabul etmemiz mümkün değildir” diyerek, “Masumiyet karinesi gerekçesiyle getirildiği ifade edilen bu değişiklikler, gerçekte ifade özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını sınırlandıran bir içerik taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin özgür basın üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Atan, “UBP-DP-YDP hükümeti tarafından yasalaştırılan düzenleme, özgür basın üzerinde ciddi bir baskı unsuru oluşturmuştur” dedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarıyla da çeliştiğini kaydeden Atan, demokratik ülkelerde yargı süreçlerinin haberleştirilmesinin basının temel görevi olduğunu vurguladı.

Gazetecilik faaliyetlerinin cezai yaptırımlara konu edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Atan, “Bu düzenleme ile gazetecilik faaliyetlerinin cezai yaptırımlara konu edilmesi, basın emekçilerinin görevlerini yerine getirirken baskı altında kalmasına neden olacaktır” dedi.

Atan, “Kamu yararını ilgilendiren konularda haber yapılmasının suç sayılması kabul edilemez bir durumdur” diyerek, özgür basının susturulmasına ve toplumun haber alma hakkının kısıtlanmasına karşı olduklarını belirtti.