KKTC İmamlar İnsiyatifi: Ünsal, Alemdar ve ekibine baskı yapıyor

KKTC İmamlar İnsiyatifi, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın kendisini eleştirenlere yaptığı baskı ve mobbing’i güneyde görev yapan Şakir Alemdar ve ekibine de yaptığını söyledi.

Alemdar'ın görevden alınmasını karşı olduklarını, bu durumun yargıya taşındığını söyleyen İnisiyatif,

yaşadıkları sorunlara kulak tıkayan yetkililer ile de ‘hesaplaşacaklarını’ kaydetti.

açıklama şöyle: Saygı değer kamuoyuna.

Şakir Alemdar ve ekibi güneyde görevini en iyi bir şekilde yapmakta olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizdir.

Son zamanlarda sayın Ahmet Ünsal'ın kuzeydeki eylem söylem ve politikalarını eleştiren imamlara yaptığı baskı ve mobbing'in bir benzerini maalesef güneyde görev yapan Şakir Alemdar ve ekibine de yapmıştır.

Gerek Türkiye gerekse Elçilikteki erk ve siyasi gücünü de kullanarak ve onları yanıltarak Kıbrıs yetkililerine baskı yaptırıp Kanuna, hukuka ve yasal prosedürlere hiç uymayan bir şekilde Şakir Alemdar'ı ve yanında çalışan Gürhun Umut'u iftira ve sudan sebeplerle görevden aldırmıştır.

Bizler; senelerdir fedakârlık yaparak kurumumuzu en iyi bir şekilde temsil eden Şakir Alemdar'ın görevden alınmasını kesinlikle hoş karşılamadığımızı belirtiriz, zaten bu konu Şakir Alemdar tarafından mahkemeye taşındığını da bilmekteyiz. .

Şakir Alemdar hocamızı tekrar kurumuzda görmeyi arzular ve bağımsız mahkemenin hakkaniyetle karar vereceğine inancımız tamdır.

Sayın Ünsal.

Tüm bu uygulamalar kuzeyde başarmaya çalıştığınız gibi İsmail ağa cemaati menşei imamları adada çoğaltmak mıdır?

Çünkü bu amacınızı Türkiye’den gelen elçilik görevlileri içerisinde yaptığınızı ve bir hayli yol aldığınızı biliyoruz. Çünkü Müşavir ve çevresindeki ekibin ayni (ismail ağa) cemaatine mensup kişiler olması bir tesadüf değildir. Bazı müşavirlik görevlileri de bundan rahatsızdır.

Ayrıca Hala sultandan mezun olan Kıbrıslı gençler boş gezerken ısrarla Diyanetten İsmail ağadan hoca istemeniz manidardır

Oysa biz bu kadrolaşma filminin bir benzerini yakın tarihimizde 15 Temmuz öncesinde izlemiştik. Tarih tekerrürden ibarettir.

Tüm kamuoyu bilsin ki;

KIBRIS'TA TARİH GÖZ GÖRE, GÖRE, SADECE ADI DEĞİŞEREK TEKERRÜR ETMEKTEDİR.

Sayın Ünsal

Bilin ki; tüm bu yanlış uygulamaları asla kabul etmiyor ve gücümüz ölçüsünde direneceğiz.

Fakat, Din İşleri olarak bizim bu yaşadığımız sorunlara kulak tıkayan Kıbrıs yetkilileri bu tutumuna devam ederlerse günü geldiğinde bu sağır sultanlar ile de mutlaka hesaplaşacağız.

KKTC İmamlar İnisiyatifi kimdir?

@ Bu bildiriyi okuyup " Aklımızdan geçenler yazılmış" diyen herkes imamlar inisiyatifinin doğal üyesidir.

KKTC İMAMLAR İNSİYATİFİ.