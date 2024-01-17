KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nde yeni dönemde görev dağılımı belirlendi
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında yeni görev dağılımlarını belirledi.
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında yeni görev dağılımlarını belirledi.
Görev dağılımları şöyle oluştu:
Tolga AHMET RAŞİT Başkan
Cengiz GÜLMEZ Başkan Vekili
Ahmet Bayram SEFER Genel Sekreter
Servet ŞAHAN Asbaşkan (Mali İşler Sorumlusu)
Ahmet AKTUNÇ Asbaşkan (Sosyal İşler ve Gazimağusa Bölge Sorumlusu)
Cenk SONER Fenerbahçe Spor Kulübü ile İlişkiler Sorumlusu
Öykü AKCAN Hukuk İşleri Sorumlusu
Nazan YÜCETÜRK Basın ve Sosyal Medya Sorumlusu-Genel Sekreter Yardımcısı
Orçun BAYRAM Darts Takımı Sorumlusu-Bilgi İşlem Sorumlusu
Erkan DÖNMEZ Sayman-Veznedar
Deniz DEMİRCİOĞLU Sosyal İşler ve Organizasyon Sorumlusu
Belgan KORAL Bilgi İşlem Sorumlusu
Besim ALPÖZGEN Güzelyurt Bölge Sorumlusu
Tolga ÖZTÜRK Satın alma ve Lokal Sorumlusu-Bilgi İşlem Sorumlusu
Yusuf KANDE Girne Bölge Sorumlusu
Kemal KAMACIOĞLU Yapı ve İnşaat İşleri Sorumlusu
Hüseyin GAZİ Hukuk İşleri Sorumlu Yardımcısı
Remziye SİHAM Sosyal Yardım Projeleri Sorumlusu
Hasan ALPÖZGEN Sosyal İşler ve Organizasyon Sorumlu Yardımcısı-Basın ve Sos. Med. Sor. Yrd
Sertaç AKDEMİR İskele Bölge Sorumlusu
Cemal YAZIR Lefkoşa Bölge Sorumlusu-Basın ve Sos. Med. Sor. Yrd.
İzem ÇAĞLAN Kadın ve Gençlik Kolları Örgütlenme Sorumlusu