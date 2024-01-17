Lefkoşa10 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nde yeni dönemde görev dağılımı belirlendi
KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nde yeni dönemde görev dağılımı belirlendi

KKTC Fenerbahçeliler Derneği'nde yeni dönemde görev dağılımı belirlendi

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında yeni görev dağılımlarını belirledi.

A+A-

KKTC Fenerbahçeliler Derneği, 15 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında yeni görev dağılımlarını belirledi.

Görev dağılımları şöyle oluştu:

Tolga AHMET RAŞİT        Başkan

Cengiz GÜLMEZ              Başkan Vekili

Ahmet Bayram SEFER    Genel  Sekreter              

Servet ŞAHAN                  Asbaşkan (Mali İşler Sorumlusu)

Ahmet AKTUNÇ             Asbaşkan (Sosyal İşler ve Gazimağusa Bölge Sorumlusu)

Cenk SONER                   Fenerbahçe Spor Kulübü ile İlişkiler Sorumlusu

Öykü AKCAN                     Hukuk İşleri Sorumlusu

Nazan YÜCETÜRK            Basın ve Sosyal Medya Sorumlusu-Genel Sekreter Yardımcısı

Orçun BAYRAM                  Darts Takımı Sorumlusu-Bilgi İşlem Sorumlusu

Erkan DÖNMEZ                Sayman-Veznedar

Deniz DEMİRCİOĞLU     Sosyal İşler ve Organizasyon Sorumlusu

Belgan KORAL                 Bilgi İşlem Sorumlusu

Besim ALPÖZGEN           Güzelyurt Bölge Sorumlusu

Tolga ÖZTÜRK                   Satın alma ve Lokal Sorumlusu-Bilgi İşlem Sorumlusu

Yusuf KANDE                    Girne  Bölge Sorumlusu

Kemal KAMACIOĞLU    Yapı ve İnşaat İşleri Sorumlusu

Hüseyin GAZİ                    Hukuk İşleri Sorumlu Yardımcısı

Remziye SİHAM               Sosyal Yardım Projeleri Sorumlusu

Hasan ALPÖZGEN           Sosyal İşler ve Organizasyon Sorumlu Yardımcısı-Basın ve Sos. Med.  Sor. Yrd

Sertaç AKDEMİR              İskele Bölge Sorumlusu

Cemal YAZIR                    Lefkoşa Bölge Sorumlusu-Basın ve Sos. Med. Sor. Yrd.

İzem ÇAĞLAN                   Kadın ve Gençlik Kolları Örgütlenme Sorumlusu

Bu haber toplam 184 defa okunmuştur
Etiketler :