KKTC Ankara Büyükelçiliği’ne 3 ‘askeri ateşe’

Bakanlar Kurulu, Piyade Kurmay Albay Hüseyin Ulak’ın Askeri Ataşe, Piyade Kurmay Yarbay Adem Özgür Çetin'in Kara Ataşesi ve Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Umut Çalıcıoğlu’nun Askeri İdari Ataşe olarak KKTC Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşeliği kadrolarına atanmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre; 2004 Taşınma Ödeneği Tüzüğü çerçevesinde adı geçen tüm personele (Ankara-Kıbrıs , Kıbrıs-Ankara) taşınma ödeneği verilmesine karar verdi.

Ayrıca yeni atanan askeri ataşelere ve aile fertleri için görevlerine yönelik kullanılmak üzere çıkarılacak pasaport-diplomatik pasaport harç giderleri, nakil ve sürekli görevlendirme harcırahlarının, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan Yurt dışı Sürekli Görev Yollukları " kaleminden karşılanmasına karar verildi.

Görevlendirmenin 27 Temmuz’dan itibaren, 2 yıl süreyle yapıldığı da kararda yer aldı.