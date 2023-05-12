Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Türkiye'de 6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay’ın Başkanı Kerem Kınık istifa etti.

Deprem sonrasında Kızılay'ın çadır ve kan satmasıyla ilgili büyük tepki çeken Kerem Kınık'ı istifaya davet edenler arasında TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da vardı.