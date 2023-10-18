Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı görevinden alınan Hasan Taçoy, “sahte reçete” soruşturması konusunda, eczacı kız kardeşi üzerinden kendisine saldırılmaya çalışıldığını söyledi.

Kanal SİM’de Damla Dabis’in konuğu olan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, soruşturma aracılığıyla kendisinin UBP Genel Başkanlığı adaylığına müdahale edilip edilmediğine ilişkin soru üzerine, “Bana şahsen gelen bir şey yok. Ama dışarda bazı arkadaşlar ve bazı basın mensupları beni aradı ve eczacı kız kardeşim olup olmadığını sordular. Kız kardeşim üzerinden bana saldırmaya çalıştılar” dedi.

“Benim kız kardeşimin yılbaşından bu yana toplam reçete sayısı 480. Ayda 70-80 civarı reçete yazmış” diyen Taçoy, “Kapı açık, isteyen soruşturabilir” ifadelerini kullandı.

“Sahte reçete soruşturması konusunda beni tutacak bir konu olmadığının farkına vardılar” diyen Taçoy, “Daha farklı konularda denemeler yapıyorlar, duyuyoruz, yapmak istediklerini denesinler. Bir zamanlar İrsen (Küçük) Bey de benim için benzer sözler sarf etmişti. Ben de Meclise gidip dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep etmiştim” dedi. Taçoy, “Kurultay hesabıyla malesef soruşturma kullanılmaya çalışıldı” şeklinde konuştu.