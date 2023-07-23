“Kız arkadaşına baktığı” gerekçesiyle sokak ortasında darp edip, yaraladı

Lefkoşa’da 11 Temmuz gecesi “kız arkadaşına baktığı” gerekçesi ile 23 yaşındaki A.M’yi ciddi bir şekilde darp edip yaralayan ve dün tespit edilip tutuklanan zanlı İ.Y. mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Murat Erbil mahkemede olayın detaylarını anlattı. Erbil huzurda bulunan zanlı İ.Y.’nin

11 Temmuz 2023 tarihinde saat 00.45 raddelerinde Lefkoşa'da bulunan bir banka önünde “kız arkadaşına baktığı” gerekçesi ile sokak üzerinde yürüyen 23 yaşındaki Pakistan uyruklu öğrenci A.M’yi ciddi bir şekilde darp edip, yaraladığını belirtti. Polis yapılan şikâyet üzerine olay yerinden alınan kamera görüntülerinde zanlının tespit edildiğini ve aleyhine tutuklama emri alındığını söyledi. Polis zanlı İ.Y.’nin 22 Temmuz 2023 tarihinde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını akabinde itiraf nitelikli beyanlarda bulunduğunu bu beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.