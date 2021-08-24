KITSAB: ‘Turizm siyasi çekişmelere kurban ediliyor’

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), turizm sektörünün ülkeye geri kazandırılması için gerekli önlemleri almanın hükümetin en öncelikli görevi olması gerektiğini kaydederek, hükümeti bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti.

KITSAB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınının büyük ölçüde turizm sektörünü yok ettiği belirtilerek, sektörün ülkeye ve ekonomiye geri kazandırılması ile ilgili önlemlerin hala alınmamış olmasının büyük bir endişe ve üzüntü ile izlendiği ifade edildi.

Ülkeye giriş koşullarının, çevre ülkeler ile uyumlu ve kalıcı olarak saptanıp ilan edilmesinin bu önlemlerin başında geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ne yazık ki hükümet, bu konuda akılcı bir politika izlemekten uzaktır ve hala çift aşılı yolculardan bile PCR testi talep edebilmektedir. Güney Kıbrıs yoluyla gelebilecek turistlere giriş olanağı sağlamak için gerekli düzenlemeler de bir türlü yapılmamakta ve Güney Kıbrıs’a giriş koşulları ile kara kapılarından geçişler uyumlu hale getirilmemektedir.”

Ercan Havaalanı’ndaki sağlık kontrollerinde yaşanan tıkanıklıkların, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay tarafından tespit edilerek, kamuoyu ile paylaşıldığı belirtilen açıklamada, “Sayın Canaltay, sağlık ekiplerinin sayısının artırılmasını isterken, Sağlık Bakanlığı bu amaçla yeterli ödenek alamadığından yakınmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlıklar arasındaki tartışmanın, turizmin önemsenmediğini ve siyasi çekişmelere kurban edilebileceğini gösterdiği savunulan açıklamada, şunlar belirtildi:

“Ülkemizin başlıca gelir kaynaklarından biri olan, binlerce doğrudan ve on binlerce dolaylı çalışana istihdam ve aş olanağı sağlayan turizm sektörünün geri kazanılması için gerekli önlemleri almak hükümetin en öncelikli görevi olmalıdır. Hükümeti bu konuda daha duyarlı olmaya davet eder, durumu izlemeye ve gelişmeleri kamuoyumuzla paylaşmaya devam edeceğimizi duyururuz.”

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