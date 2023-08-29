Kitap Fuarı 35.kez kitapseverlerle buluştu

Işık Kitabevi tarafından düzenlenen ve 12 gün sürecek Kitap Fuarı,28 Ağustos Pazartesi gecesi yapılan kitap satışı, açılış ve ödül töreni seremonisi ile 35.kez sanatseverlerle buluştu.

İlk gün kitap satışının yanısıra Onur Ödülleri ve Sanat ve Edebiyat Hizmet Ödülü de sahiplerine verildi ve Serdar Kavaz da yağmurla kesilen gecenin sonunda Acar Akalın’ın bestelerinden oluşan kısa bir dinleti sundu.

Merlen: “Kitap Fuarı toplumun hafızasının oluşumunda katkıda bulunuyor. Bunu hep birlikte başarıyoruz”

Işık Kitabevi kurucularından Nahide Merlen yaptığı açılış konuşmasında katılan herkese hoşgeldiniz diyerek Kitap Fuarı’nın geçmişinden ve öneminden bahsetti. Merlen: “ 1987’de başladığımız bu yolculukta, yaşanan bir çok soruna rağmen hiç ara vermemeye çalıştık. Sadece pandemiden dolayı bir yıl yapamadık. Geriye dönüp baktığımızda fuarlarımızın, toplumun hafızasının oluşumunda katkıda bulunduğunu görüyoruz. Elbette bunu sahiplenen sizlerle, araştırmacı, yazar, sanatçı ve gazeteci, tüm okurlarla ve hatta bize destek veren bazı kurumların katkılarıyla yaptık. Hepinize, herşey için teşekkür ederiz.” Merlen konuşmasının devamında ise “ Bu yıl fuarımızın ana temasını “Çıkmaz Nerede?” olarak belirledik. Bunu Üretimden Tüketime ( ve Tüketememeye) ve Milliyetçilkten Laikliğe alt başlığı ile her akşam yapılacak bir panelle tartışmaya açıyoruz. Devlet tüm bürokrasisi ve kurumlarıyla beraber neredeyse çözülmüş, Siyaset buna çözüm üretememiş, alım gücü düşmüş, insanlar tüketememe noktasına gelmiş, üretimdeki sounlar ise giderek daha da fazla derinleşmiştir. Eğitim, sağlık gibi kamusal hizmetler neredeyse çökmüş durumdadır. Bu fuarımızda da tüm bu konuları araştırmaya, tartışmaya, sorgulamaya çalışıp, çıkmazın nerede olduğunun peşine düşeceğiz.” dedi.

Fuara katkı koyan Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Gazeteciler Birliği , Serdar Kavaz, Nilgün Güney ile destek veren Cyprus XP Travel, Dome Hotel, Efes Pilsen kıbrıs’a, Lefkoşa Türk belediyesi ve Belça LTD’e teşekkür eden Merlen tüm çalışma arkadaşlarına ve fuarı onurlandıran sanatseverlere teşekkür etti.

Akalın: “Müzik de dahil artık her şeyi sindirmeden tüketiyoruz, bu da bir tükenmişlik ve mutsuzluk kaynağı oluyor”

Onur Ödülü sahibi besteci,müzisyen Acar Akalın,Işık Kitabevi’ne çok teşekkür ederek başladığı konuşmasının devamında “ Işık Kitabevinin kuruluşu ve ilk kitap fuarının tanıklarından birisi olarak artık Işık Kitabevi’nin topluma ışık tutan, çok önemli toplumsal katkılar koyan kurumsal bir kültür merkezi haline geldiğini mutlulukla gözlemlemekteyim.” dedi. Akalın ayrıca hızlı bir tüketim çağından geçtiğimiz zamanlarda yaşadıklarını, yeni kuşakların bir şarkıyı beğenip beğenmeme sürelerinin 1,5 dk.’dan 14 saniyeye düştüğünü, müzik de dahil artık herşeyi sindirmeden tükettiklerini ve bunun da bir tükenmişlik ile mutsuzluk kaynağı olduğunu dile getirerek bu aceleciğin, hazmetmeden devam etmenin de hep bir geç kalmışlığa yol açtığını kaydetti. Akalın son olarak da “ Çok sevdiğim bir işim ve eşim vardır. Bundan dolayı mutluyum, gururluyum.” dedi.



Hrisantu: “Ödül adanın birleştirilmesi mücadelesi veren Kıbrıslı Türkler’den geldiği için kabul ettim”

Onur Odülü sahibi belgesel film yönetmeni, aktivist, arşivci Panikos Hrisantu da aslında ödül kabul etmediğini ama bu ödülü adanın birleştirilmesi adına mücadele eden Kıbrıslı Türklerden geldiği için kabul ettiğini söyleyerek yaptığı işlerin ve mücadelenin Kuzey Kıbrısta da takip ve takdir edildiğini görmenin kendini çok mutlu ettiğini belirtti ve Işık Kitabevi’ne çok teşekkür etti.



Yücel: “Ben mütevazi katkılar yaptım. Bu ödülü amatör üretimler yapan tüm sanatseverler adına alıyorum

Sanat ve Edebiyat Hizmet Ödülü sahibi Hakkı Yücel ise bu ödülü hak ettiğini düşünmediğini ancak yazılarıyla, programlarıyla sanata ve edebiyata mütevazi katkılar koyan birisi olarak bu ödülü amatör üretimler yapan tüm sanatseverler adına almak istediğini kaydederek Işık Kitabevi’ne çok teşekkür etti.