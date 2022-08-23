Kitabın Işığı 34.kez yanıyor

Murat OBENLER

Işık Kitabevi tarafından düzenlenen ülkenin en eski, en geniş ölçekli, uluslararası boyutta ve kitapseverler tarafından vazgeçilmez olan Işık Kitabevi Kitap Fuarı, 23 Ağustos Salı akşamı Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş Kilisesi) kapılarını 34.kez kitapseverlere açtı. 23 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde “‘İrade’ ve ‘İrade’nin Sonuna Doğru-Şimdi Ne?” temasıyla kitapseverlerle buluşacak Kitap Fuarı’nın açılışına CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KTGB,Basın-Sen,Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği yöneticileri de katılım gösterirken gecede Musa Kayra’ya Onur Ödülü ve Nilgün Güney ile Zeki Ali’ye Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü verildi. Resepsiyonun da yer aldığı gecede Ersen Sururi (Viola)-Kayra Sururi (Gitar) ikilisi de bir dinleti gerçekleştirdi.

Fuar süresince her gün saat 09.00-13.00 ve 17.00-24.00 saatleri arasında Gençlik Merkezi’nde indirimli kitap satışının da olacağı Fuarda her gece bir panel, söyleşi/ dinleti yer alacak.



Musa Kayra, Nilgün Güney ve Zeki Ali’ye ödülleri verildi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından Musa Kayra’ya iletilmek üzere ödülü karikatürist Hüseyin Çakmak’a verilirken, Nilgün Güney’e ödülünü Hüseyin Çakmak, Zeki Ali’ye de ödülünü KSYB Kurucu üyesi ve eski başkanlarından Tamer Öncül takdim etti.



Merlen: “Kitabı okutturmak, tartıştırmak, hayatı sorgulatmak ve toplumun aydınlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz”

Işık Kitabevi Direktörü Nahide Merlen konuşmasına “Kitabı okutturmak, tartıştırmak, hayatı sorgulatmak ve toplumun aydınlanmasına büyük bir katkıda bulunmak için düzenlediğimiz Kitap Fuarı’nın 34.’süne hoşgeldiniz.”diyerek başladı. Bu yıl pandemi koşullarının azalmasından dolayı klasik olarak kitap fuarını açık havada ve klasik formasyonunda düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Merlen, “Evde kaldığımız bu dönem okuyan bir kesim için de kitap; bir kurtuluş aracı, bir dost olmuştur” dedi.

Merlen fuara çeşitli katkılar koyan Senih Çavuşoğlu-Nilgün Güney(afiş), KSYB, KTGB, Gençlik Merkezi, LTB, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Ersen-Kayra Sururi, Efes Pilsen ile Belça Ltd’ye,çalışma arkadaşlarına, panellerin seçiminde katkı koyan sanatçı ve akadamisyen danışmanlara,okurlara ve basın mensuplarına çok teşekkür etti.