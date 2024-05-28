Kişmir’in davası Eylül ayına ertelendi
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir'in davası 27 Eylül tarihine ertelendi.
A+A-
Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir'in davası 27 Eylül tarihine ertelendi.
TAK muhabirinin konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, bugün mahkeme huzuruna çıkan Kişmir’in davasının ertelendiğini belirtti.
Kişmir’in, 2020 yılında yazdığı bir köşe yazısı nedeniyle 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava yeni adli yılda, 27 Eylülde görüşülecek.
Foto: Arşiv
Bu haber toplam 63 defa okunmuştur
Etiketler : ali kişmir