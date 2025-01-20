Kişmir davası Anayasa Mahkemesi’ne havale edildi

Gazeteci Ali Kişmir’in Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın (GKK) manevi şahsiyetini tahkir ve tezyif – günümüz Türkçesiyle saygınlığını küçük düşürmek ve aşağılamak – suçlaması ve 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava, Anayasa Mahkemesi’ne havale edildi.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, savunma avukatı Hasan Esendağlı’nın, davanın Anayasa Mahkemesi’ne havale edilmesi talebini uygun buldu.

Dava gerekçesinin Anayasa’nın 7 farklı maddesine aykırı olduğu iddiası ile söz konusu davanın Anayasa Mahkemesi’ne havale edilmesi istenmişti. Davanın Anayasa Mahkemesi’nde ne zaman görüşüleceğine dair herhangi bir tarih açıklanmadı.

Avukat Hasan Esendağlı, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, “Anayasa Mahkemesi bir karar üretinceye değin yargılamaya ara verilmiştir” dedi.