“Kısa süre sonra şatafatlı hayatın bitecek, yargılanacaksın”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’a araba lastiği hediye etti. Sabah saatlerinde Kıb-Tek binası önünde açıklama yapan El-Sen, hem Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Uzun, hem de paylaşımlar da bulunan bazı yönetim kurulu üyelerine tepki gösterdi.

El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, yaptığı açıklamada Teknecik Elektrik Santrali’ndeki birçok dizel makinenin kırık olduğuna dikkat çekti, Kıb-Tek’in bunlara müdahele etmediğini söyledi.

El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever de, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Uzun’un sosyal medya paylaşımlarına tepki göstererek, “Boşuna paylaşımlar yapmasın. Çantasını alıp torun sevmeye gitsin çünkü kısa süre sonra yargılanacak” ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Uzun’un Kıb-Tek binasında bulunduğu kata iki adet araba lastiği gönderildi.

El-Sen’e diğer sendika başkanları ve temsilcileri de destek verdi.

Tuğcu: “Toplumsal mücadele bittiği gün burayı kabusa çevireceğiz”

Kıb-Tek önünde açıklama yapan El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, Teknecik’teki 2,4,5,7 ve 8 numaraları dizel makinelerin kırık olduğunu söyledi, gaz tirbünlerinin 2 tanesinin kırık olduğunun bilgisini verdi.

“Bu eksiklikler Kıb-Tek’i yöneten ve bize ‘köpek’ diyen zihniyetin beceriksizliğinden dolayıdır” diyen Tuğcu, kendilerinin taleplerinin söz konusu dizel makinelerde bağımsız denetlenme yapılması olduğunu dile getirdi. Makinelerin neden kırık olduğunun kendilerinin bildiğini aktaran Ahmet Tuğcu, bunun raporlanması gerektiğini ifade etti. Kıb-Tek Yönetim Kurulu Üyesi Barış Tilki’nin geçtiğimiz günkü sosyal medyadaki paylaşımındaki sözlerini de hatırlatan Tuğcu, bu paylaşımdaki ifadeye tepki göstererek, “O ifadeyi aynen kendisine iade ediyorum” dedi.

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un personeli birbirine düşürdüğünü, sendikayı da personelin gözünde düşman etmeye çalıştığını kaydeden El-Sen Başkanı “Gürsel Uzun’un usulsüzlükleri Sayıştaylık'ta mevcut. Bunu biz söylemiyoruz, raporlar söylüyor. Toplumsal mücadele bittiği gün sana buraya kabusa çevireceğiz” dedi. Toplumsal muhalefetin son dönemde verdiği mücadeleye de değinen Ahmet Tuğcu, bu mücadeleyi vermekten vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Peksever: “Uzun, çantasını alıp gitsin çünkü yargılanacak”

El-Sen Genel Sekreteri Hüseyin Peksever de Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un sosyal medya hesabından halkı ve emekçiyi düşman gören paylaşımlar yaptığını söyledi. “Kurumun ihtiyaçlarını hayata geçirmek yerine kişisel çıkarlar peşinde koşmaya devam ediyor. Boşuna paylaşımlar yapmasın. Çantasını alıp torun sevmeye gitsin çünkü kısa süre sonra yargılanacak. Şatafatlı hayatı son bulacak.

Lastikler asansörle bindirilerek iade edildi

Açıklamaların ardından El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu ve sendika Genel Sekreteri Hüseyin Peksever Kıb-Tek binası içinde bulunan araba lastiklerini asansöre bindirerek Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un bulunduğu kata yolladı.