“Kırsal kesim arsası değil, sosyal konut projesi şart”

Ertuğrul SENOVA

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı, özellikle ilk kez ev sahibi olacak gençlerin hayallerini adeta suya düşürüyor. Devletin bu konudaki tek desteği, “kırsal kesim arsası dağıtımı” olarak öne çıkıyor. Ancak söz konusu “dağıtım”, bazen siyasi rantla anılıyor, bazen de arsayı alan gençler üzerine ev dikecek para bulamıyor.

YENİDÜZEN’e konuşan emlakçılar ve müteahhitler, uzun süredir sosyal konut projesi açıklanmadığına dikkat çekerek, devletin sosyal konut politikaları üretmesi gerektiğini söylüyor.

“Bu şartlarda insanlar ev ve arazi sahibi olamaz” diyen Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, “Çok uzun zamandır bir sosyal konut projesi açıklanmadı. Tarım arazilerinde parselasyonlar yapmak dışında hiçbir şey yapılmıyor. Ama bu arazilere ev yapabilmek için kredi verilmiyor” ifadelerini kullandı.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ise TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı nedeniyle insanların alım gücünün bittiğini, bu nedenle yerli halkın artık ev alamaz hale geldiğini belirterek, “Yapılması gereken şey, devletin sosyal konut politikaları üretmesi” dedi.

Her iki isim de sosyal konut projeleriyle ilgili bir dizi çözüm önerisi sundu.

“İmar arttırma karşılığında, şirketlerin ‘Sosyal Konut Fonu’na arazi bağışlaması bir çözüm olabilir” diyen Sungur, “Peki çocuklarımız bu arazilere hangi parayla ev yapacak? İhtiyat sandığındaki paralar 6 milyarı aştı. İhtiyat sandığında parası olanlara, yasa değişikliğiyle, eğer sosyal konut kapsamında ilk kez ev sahibi olacaksa parasını sandıktan çekebilir” dedi.

KTİMB Başkanı Gürcafer ise “Müteahhitler, Kıbrıs’ın TOKİ’sini kurmaya hazırlanıyor” diyerek, bir kooperatif kurma aşamasında olduklarını, gençleri 20 – 25 bin Pound’a ev sahibi yapmayı amaçladıklarını söyledi.

Sözünü ettiği projenin siyasi rant için kullanılmasını engellemek adına, özerk ve bağımsız bir tespit komisyonuna ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Gürcafer, “Haspolat’ta da sosyal konut yapmıştık. Bakın bakalım şu an içinde kimler oturuyor” dedi.

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur:

“Bu şartlarda insanlar ev ve arazi sahibi olamaz”

Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybı nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğünü vurgulayarak, “Bu şartlarda insanlar ev ve arazi sahibi olamaz” dedi.

“Çok uzun zamandır bir sosyal konut projesi açıklanmadı”

Devletin, “Vatandaşları nasıl ev sahibi yaparız” diyerek projeler üretmesi gerektiğini söyleyen Sungur, “Çok uzun zamandır bir sosyal konut projesi açıklanmadı. Tarım arazilerinde parselasyonlar yapmak dışında hiçbir şey yapılmıyor. Ama bu arazilere ev yapabilmek için kredi verilmiyor” ifadelerini kullandı.

“Bankalardan ucuz kredi alamıyoruz, sosyal konut içinse devletin parası yok”

“Mortgage Yasamız yok, bankalardan ucuz kredi alamıyoruz, sosyal konut içinse devletin parası yok” ediyen Sungur, bu konuda bazı çözüm önerilerinin bulunduğunu söyledi.

Öneri… “İmar arttırma karşılığında, şirketlerin ‘Sosyal Konut Fonu’na arazi bağışlaması bir çözüm olabilir”

“İmar arttırma karşılığında, şirketlerin ‘Sosyal Konut Fonu’na arazi bağışlaması bir çözüm olabilir” diyen Sungur, “Peki çocuklarımız bu arazilere hangi parayla ev yapacak? İhtiyat sandığındaki paralar 6 milyarı aştı. İhtiyat sandığında parası olanlara, yasa değişikliğiyle, eğer sosyal konut kapsamında ilk kez ev sahibi olacaksa parasını sandıktan çekebilir” dedi.

“Araziyi devlet verir, ihtiyat sandığından parasını alır ve ev sahibi olabilmenin önü açılır” diyen Sungur, buna benzer projeler geliştirilebileceğini belirtti.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer:

“Müteahhitler, Kıbrıs’ın TOKİ’sini kurmaya hazırlanıyor”

İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer ise TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı nedeniyle insanların alım gücünün bittiğini, bu nedenle yerli halkın artık ev alamaz hale geldiğini söyledi.

“Yapılması gereken şey, devletin sosyal konut politikaları üretmesi” diyen Gürcafer, “KTİMB olarak bizim bu konuda projelerimiz var. Müteahhitler, Kıbrıs’ın TOKİ’sini kurmaya hazırlanıyor. Bu konuda adımlar attık” şeklinde konuştu.

“Gençleri 20 – 25 bin Pound’a ev sahibi yapabiliriz”

Gürcafer, “Eğer devlet, bugünün koşullarına uygun, doğru vergi muafiyetleri ve teşviklendirmeyi yaparsa, kırsalda arsa dağıtmak yerine, gençleri 20 – 25 bin Pound’a ev sahibi yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

KTİMB olarak bir kooperatif kurduklarını söyleyen Gürcafer, “Bu kooperatif aracılığıyla hem kentsel dönüşüm yapmak, hem de sosyal konut ihtiyacını karşılamak istiyoruz. Kar amacı gütmeyen bu kooperatif sayesinde evler, 20 – 25 bin Pound’a denk gelebilir” dedi.

Sözünü ettiği rakamların, özel bir kredilendirme yöntemiyle kredilendirilebileceğini söyleyen Gürcafer, “bu konuda bankalarla görüşmeye başlıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hak sahipleri 2 kategoride belirlenecek”

Sosyal konut konusunda bir proje geliştirdiklerini söyleyen Gürcafer, “Hak sahipleri 2 kategoride belirlenecek. Birinci kategori, alım gücü olmayan ve devlet katkısına ihtiyaç duyanlardan oluşacak. Bu kategorideki insanlar faiz farkı fonundan yararlanacak” dedi.

“Siyasi rantı engellemek için bağımsız bir tespit komisyonuna ihtiyaç var”

İkinci kategoridekilerinse, daha farklı bir faiz oranıyla kredi alabileceğini ifade eden Gürcafer, “İşte bu noktada, projenin suiistimal edilmesini engellemek için bağımsız, özerk bir tespit komisyonuna ihtiyaç duyulacak” ifadelerini kullandı.

Bu komisyonun bağımsızlık şartının bulunması gerektiğini vurgulayan Gürcafer, “Projenin siyasi ranta dönüşmemesi için bu komisyona ihtiyaç var. Haspolat’ta da sosyal konut yapmıştık. Bakın bakalım şu an içinde kimler oturuyor” dedi.