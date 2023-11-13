“Kırsal kesim arsaları adaletsiz dağıtılıyor, ekonomik daralma ve yolsuzluklar bitmiyor”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Mağusa İlçesi rutin olarak düzenlediği köy gezilerine bu hafta Dörtyol ve Korkuteli köyleriyle devam etti.

Ziyaretlerde, hukümetin kırsal kesim arsaları dağıtırken yaptığı adaletsizlikler, ülkenin ekonomik sorunları ve yolsuzluklar konuşuldu.

Meclis'in tamirde olan araçlarına binlerce TL'lik akaryakıt alınması iddiası ve milyonlarca TL'yi bulan izaz ikram harcamaları yurttaşların büyük tepkisine neden oldu. CTP heyeti, özellikle ekonomik sorunların çözümü, kırsal kesim arsalarının dağıtımındaki adaletsizliklerin önüne geçilmesi ve yolsuzlukların önlenmesi ile ilgili çözüm önerilerini anlattı ve yurttaşlardan gelen soruları da yanıtladı.

CTP'den ziyaretlerde, Mağusa Milletvekilleri Teberrüken Uluçay, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu ile CTP Kadın Örgütü Mağusa İlçesi Başkanı Mine Karaca, CTP Mağusa İlçe Sekreteri Hüseyin Aranır ve İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Erhun Şahali yer aldı.