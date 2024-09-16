Kırok: "Vaat vermedik, söz verdik"

Çatalköy - Esentepe Belediyesi, Çatalköy'de yaptığı yeni ilkokul binasını tamamladı.

Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2023 yılının Ağustos ayında başlatılan okul inşaatının tamamlandığını ve okulun yeni eğitim yılına hazır olduğunu açıkladı.

Kırok'un paylaşımı şöyle:

"Bölgemize ve Memleketimize hayırlı olsun.

Bu gün 16 Eylül 2024 Pazartesi, okulların açılması gereken fakat çeşitli nedenlerle açılamadığı gün…

7 Ağustos 2023 günü temellerini attığımız 18 derslikli toplam 30 odadan oluşan 500 öğrenci kapasiteli yeni Çatalköy İlkokulu, eğitime başlamaya hazır…

'Mümkün değil bitiremezler, yetişmez' düşüncesinde olanlar tabii ki olmuştur fakat söz vermenin bizim için ne kadar önemli olduğunu düşünememişlerdir.

Vaat vermedik SÖZ VERDİK…"