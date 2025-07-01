Kırok: Su sıkıntısı derinleşiyor, acil çözüm şart

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bölgede yaşanan su sıkıntısına dikkat çekti. Artan su fiyatlarına rağmen hem konutlara hem de otellere yeterli miktarda su ulaştırılamadığını vurgulayan Kırok, özellikle turizm bölgelerinin geleceği açısından ciddi bir altyapı kriziyle karşı karşıya olunduğunu belirtti. Tarım Bakanlığı’nın konuya duyarsız kaldığını ifade eden Başkan Kırok, ilgili kurumların acil olarak harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

İşte Kırok’un sosyal medya üzerindeki açıklaması:

“Kamuoyuna Duyuru;

Son dönemde su fiyatlarına yapılan artışlara rağmen, ne yazık ki bölge halkı ve işletmeler için depolara yeterli miktarda su ulaşmamaktadır. Defalarca yaptığımız uyarılara rağmen Tarım Bakanlığı, bu yaşamsal konuda herhangi bir önlem almadığı gibi kamuoyuna bir açıklama yapma gereği de duymamıştır.

Türkiye’den gelen suyun dağıtımı, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından belediyelerin depolarına ulaştırılmaktadır. Gelen su miktarının bölgemize yeterli olmadığını ve bu konuda alınması gereken önlemleri belirleyip, yapılması gerekilenleri ilgili kurumlardan talep ettik. Israrla verilen suyun yetersiz olduğunu belirtmemize rağmen her defasında başka başka sebepler sunularak ne yazık ki sorunu kalıcı bir çözüme ulaştıramadık.

Turizm bölgesi olan Çatalköy ve Esentepe’de, hem konutlara hem de otellere yeterli su sağlanamamakta; mevcut kaynaklar büyük ölçüde yetersiz kalmaktadır. Bu durum sadece bugün için değil, yakın gelecekte çok daha ciddi sorunlara yol açacak potansiyele sahiptir. Zira inşaatı süren yeni otellerin birçoğu önümüzdeki 3-5 ay içerisinde tamamlanacaktır. Bu tesisler faaliyete geçtiğinde, bölgedeki su ve altyapı sorunu daha da derinleşecektir.

Belirlediğimiz çözüm önerileri doğrultusunda tüm ilgili kurumların zaman kaybetmeden çalışmalarına başlaması gerekmektedir.”