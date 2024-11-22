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Kırok: "İsmet amcamızı sağ salim bulduk"

Kırok: "İsmet amcamızı sağ salim bulduk"

Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, geçtiğimiz gün evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki Alzheimer hastası İsmet Kim'in bulunduğunu açıkladı.

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Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, geçtiğimiz gün evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki Alzheimer hastası İsmet Kim'in bulunduğunu açıkladı.

Kırok'un paylaşımı şöyle: "İsmet amcamızı sağ salim bulduk şükürler olsun yardımını esirgemeyen herkese teşekkür ederim."

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