Kırok: "İsmet amcamızı sağ salim bulduk"
Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, geçtiğimiz gün evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki Alzheimer hastası İsmet Kim'in bulunduğunu açıkladı.
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Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, geçtiğimiz gün evinden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan 83 yaşındaki Alzheimer hastası İsmet Kim'in bulunduğunu açıkladı.
Kırok'un paylaşımı şöyle: "İsmet amcamızı sağ salim bulduk şükürler olsun yardımını esirgemeyen herkese teşekkür ederim."
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Etiketler : ceyhun kırok, ismet kim