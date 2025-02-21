Kırok: "Çatalköy ilkokulu okul öncesi 4 yaş sınıflarımızın yapımında sona geldik"
Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Çatalköy ilkokulu okul öncesi 4 yaş sınıflarının yapımında sona gelindiğini açıkladı.
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Çatalköy - Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Çatalköy ilkokulu okul öncesi 4 yaş sınıflarının yapımında sona gelindiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kırok, projenin bölge halkına hayırlı olması dileklerinde bulundu.
Kırok'un paylaşımı şöyle:
"Açılışını önümüzdeki günlerde hep birlikte yapacağımız Çatalköy ilkokulu okul öncesi 4 yaş sınıflarımızın yapımında sona geldik.
Tangül Ünal Çağıner Çocuklara Yardım Vakfı’nın sınıfların inşaatını üstlendiği bu anlamlı proje şimdiden eğitim görecek olan çocuklarımıza hayırlı olsun.”
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