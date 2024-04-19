Kırok, Çatalköy İlkokulu öğrencilerini kabul etti

Çatalköy İlkokulu Müdürü Uğur Çınar, Müdür Muavini Hulus Eren ve bir grup öğrenci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok'u ziyaret etti.

Ziyarette, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramının anlam ve önemi üzerine sohbet edilirken, öğrencilere etkinlikler ve bayram kutlamaları hakkında bilgi verildi.

Başkan Kırok, öğrencilerin bayramlarını kutlayarak, ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Kırok, 23 Nisan dolayısıyla makamını bir süreliğine çocuklara teslim etti.