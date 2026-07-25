Kırmızı şapkayı taktı, üçüncü dönem için adaylığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump 25 Nisan'da silahlı saldırı nedeniyle yarıda kalan Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin (WHCA) yemeğine katıldı.

Başkent Washington'daki Waldorf Astoria otelde düzenlenen yemekte konuşan Trump, önce şaka olduğunu söylediği dördüncü kez başkan adaylığı konusunu konuşmasını bitirirken tekrar dile getirdi.

Trump, "ABD başkanlığına dördüncü kez aday olma niyetim var. Resmi bir adım atacağım. Aslında sanırım bunu zaten yaptım. Üç kez kazandım, şimdi bunu tekrar yapacağım." ifadelerini kullandı.

Konuya, "Basına ne kadar önem verdiğimi göstermek ve reytinglerinizi kurtarmak adına bir duyuru yapmaktan memnuniyet duyuyorum." sözleriyle giren Trump, adaylığını açıklamasının gazeteciler için "bir nevi özel haber niteliğinde" olduğunu söyledi. Trump, yeniden aday olmanın ve yarışı kazanmanın kendisi için "kolay olacağını" belirttiği konuşmasında, "Ben bu işi yürütme konusunda çok iyiyim." diye ekledi.

Anayasa yasaklıyor

ABD Başkanı Trump daha önce, üçüncü dönem için adaylığına bir şekilde izin verilmesi durumunda, eski ABD Başkanı Barack Obama'yı rakip olarak görmeyi "çok istediğini" söylemişti.

ABD Anayasası'nın 22'nci ek maddesinde "Hiç kimse başkanlık makamına iki kereden fazla seçilemez." ifadesi yer alıyor.

Öte yandan, ABD Kongresi'nin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato kanadının üçte ikisinin veya eyalet meclislerinin üçte ikisinin desteğiyle bu kuralın değiştirilme ihtimali bulunuyor.

Silahlı saldırı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin 25 Nisan'da Washington Hilton'da düzenlenen geleneksel akşam yemeği, güvenlik kontrol noktası yakınında silah sesleri duyulmasının ardından Gizli Servis ajanlarının Trump'ı salondan tahliye etmesiyle aniden sona ermişti.

Yetkililer daha sonra, birkaç yönetim yetkilisini hedef almayı planladığı iddia edilen 31 yaşındaki Cole Tomas Allen'ı tutuklamıştı. Allen, ABD Başkanı'na suikast girişiminde bulunmak da dahil olmak üzere dört federal suçlamayla yargılanıyor.