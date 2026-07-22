Larnaka Havalimanı'nda 44 karton kaçak sigara ele geçirildi
Larnaka Havalimanı'ndan İngiltere’ye gidecek yolcunun tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda sigara ele geçirildiği haber verildi.
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Larnaka Havalimanı'ndan İngiltere’ye gidecek yolcunun tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda sigara ele geçirildiği haber verildi.
İngiliz vatandaşı yolcunun tasarrufunda ele geçirilen 44 karton sigaraya gümrük memurları tarafından el konduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, yolcunun tutuklandığını belirtti.
Olayın mahkemeye taşınmadan çözülmesi için 2 bin 800 euro ödeyen yolcunun serbest bırakıldığı da kaydedildi.
Foto: Arşiv
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