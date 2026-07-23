Fikri Karayel, Sting’in gitaristi de olan ünlü besteci-gitarist Dominic Miller ile sahne alacak

Murat OBENLER

Ülkemizin uluslararası projelere de imza atan önemli sanatçılarından Fikri Karayel bunlara bir yenisini daha ekleyerek Sting’in gitaristi de olan ünlü besteci-gitarist-prodüktör Dominic Miller ile sahne alacak.

Avrupa Turu kapsamında 25 Eylül 2026 tarihinde İstanbul’daki Zorlu PSM’de kendi özel orkestrası ile sahne alacak dünyaca ünlü gitarist Miller’in konserinde Fikri Karayel tek konuk sanatçı olarak sahne alacak. Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde saat 21:00’de Türkiye’deki sevenleriyle buluşacak Miller’in konserinde sahne alacak Karayel bu önemli konser için hazırlıklara başladı.



Sting’in yol arkadaşı gitarist Miller birlikte yazdıkları şarkıları da icra edecek

Zorlu PSG konser ile ilgili kendi sayfasından şu bilgileri paylaştı: “Gitarist, besteci ve prodüktör Dominic Miller, dünya çapında en çok Sting’in müzikal kimliğini şekillendiren ikonik gitar tonu ve yorumuyla tanınıyor. 1991 yılından bu yana Sting’in tüm albüm ve dünya turnelerinde yer alan Miller, birlikte yazdıkları "Shape of My Heart" ve "La Belle Dame Sans Regrets" gibi unutulmaz eserlerle popüler müzik tarihine damgasını vurdu.

Buenos Aires doğumlu sanatçı; Arjantin, ABD ve İngiltere’de büyüdü. Müzik eğitimini Londra’daki Guildhall School of Music ile Boston’daki Berklee College of Music’te tamamlayan Miller, kariyeri boyunca Peter Gabriel, Phil Collins, Bryan Adams, Pat Metheny, Tina Turner, Rod Stewart, Plácido Domingo, Luciano Pavarotti ve Sheryl Crow gibi birçok önemli isimle çalıştı.



12 stüdyo albümü kaydeden sanatçı son albümü Vagabond’u 2021’de yayınladı

Sting ile uzun soluklu iş birliğinin yanı sıra güçlü bir solo kariyere de sahip olan Dominic Miller, bugüne kadar 12 stüdyo albümü yayımladı. Caz, çağdaş klasik, Latin, folk, rock ve pop etkilerini bir araya getiren kendine özgü müzikal diliyle dikkat çeken sanatçının son albümü Vagabond, 2021 yılında dinleyiciyle buluştu.



Miller, parmak tekniğindeki ustalığı, zarif melodileri ve güçlü ritmik yaklaşımıyla hafızalarda yer ediyor

Konserlerinde kendi bestelerinin yanı sıra Sting ile ortak çalışmalarını ve "Fragile", "Fields of Gold" ile "Bring On the Night" gibi klasikleşmiş eserleri caz-fusion düzenlemeleriyle yeniden yorumlayan Miller, parmak tekniğindeki ustalığı, zarif melodileri ve güçlü ritmik yaklaşımıyla dinleyicilere etkileyici bir canlı performans sunuyor.



Dünya çapında müzisyenlerden oluşan grubuyla her konser unutulmaz bir deneyime dönüşüyor

Dünya çapında müzisyenlerden oluşan grubuyla sahnede doğaçlamaya ve karşılıklı etkileşime geniş alan açan sanatçı, teknik ustalığı samimi sahne duruşuyla birleştirerek her konseri unutulmaz bir müzik deneyimine dönüştürüyor. Fikri Karayel’in konuk olacağı bu gecede yerinizi şimdiden ayırtın!”

Konserin biletlerine şu adresten ulaşılabilir:

https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/dominic-miller-bilet-zorlupsm-passo/12181342