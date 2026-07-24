TEL-SEN: “Bu bir kaza değil, ihmalin sonucudur”

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), Kumyalı’da Toprak Ürünleri Kurumu’na ait buğday silosunun çökmesi sonucu yaşamını yitiren emekçi Lokman Hacıhasanoğlu için başsağlığı diledi.

Tel-Sen yaşanan olayın bir kaza değil, yıllardır süren denetimsizlik ve bakımsızlığın sonucu olduğunu belirterek, sorumluların hesap vermesini ve tüm kamu tesislerinin bağımsız denetime tabi tutulmasını istedi.

Tel-Sen, Kumyalı’da Toprak Ürünleri Kurumu’na ait buğday silosunun çökmesi sonucu hayatını kaybeden emekçi Lokman Hacıhasanoğlu için taziye mesajı yayımladı. Sendika, yaşamını yitiren çalışana Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileyerek acıyı yürekten paylaştığını belirtti.

“Bu bir kaza değil, ihmal zincirinin sonucu”

Açıklamada, yaşanan olayın bir iş kazası olarak değerlendirilemeyeceği ifade edilerek, “Bu bir kaza değil, yıllardır sürdürülen denetimsizliğin ve bakımsızlığın kaçınılmaz sonucudur” denildi.

Tel-Sen, tamamen dolu 2 bin 500 ton kapasiteli bir kamu silosunun kendiliğinden çökmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, kamuya ait iş araçları ve tesislerin düzenli bakım ve periyodik denetimlerden geçirilmediğini, çalışanların ise her gün can güvenliği riski altında görev yaptığını söyledi.

“Sorumlular hesap vermeli”

Açıklamada, tesislerin bakım ve denetiminden sorumlu yöneticiler ile gerekli yatırımlara öncelik vermeyen UBP-DP-YDP Hükümeti’nin sorumluluk taşıdığı belirtilerek, olayın yalnızca “soruşturma başlatıldı” açıklamalarıyla geçiştirilemeyeceği vurgulandı.

Sendika, teknik inceleme raporlarının eksiksiz şekilde kamuoyuyla paylaşılmasını, ihmali bulunan tüm sorumlular hakkında idari ve cezai işlem başlatılmasını talep etti.

Bağımsız denetim çağrısı

Tel-Sen, tüm kamu kurumlarında bulunan silolar, depolar, iş makineleri ve teknik tesislerin acilen bağımsız denetime tabi tutulması ve denetim sonuçlarının şeffaf şekilde kamuoyuna açıklanması çağrısında bulunarak, “Bir emekçinin canı, ertelenen bakım bütçelerinden daha ucuz değildir.” ifadelerine yer verdi.