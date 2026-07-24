“Silo faciasının tüm yönleriyle aydınlatılması ortak beklentidir”

Meclis Başkan Yardımcısı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fazilet Özdenefe, Kumyalı’da meydana gelen silo faciasında yaşamını yitiren Lokman Hacıhasanoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Özdenefe, Lokman Hacıhasanoğlu’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Hacıhasanoğlu’na rahmet, ailesine, sevenlerine ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Yaşanan olayın çalışma yaşamında güvenlik önlemleri ile denetimlerin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Özdenefe, facianın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların belirlenmesinin, benzer acıların yeniden yaşanmaması açısından ortak beklenti olduğunu kaydetti.