TDP: Kumyalı’daki silo faciası tüm yönleriyle aydınlatılmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Kumyalı’da meydana gelen buğday silosu faciasında yaşamını yitiren emekçi Lokman Hacıhasanoğlu için taziye mesajı yayımlarken, olayın tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

TDP’den yapılan açıklamada, Hacıhasanoğlu’nun ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilendi.

Açıklamada, yaşanan acı olayın iş sağlığı ve güvenliği alanındaki en küçük bir ihmalin dahi geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.

TDP, facianın tüm yönleriyle aydınlatılmasının ve ihmal ya da sorumluluğu bulunan kişi ve kurumların hukuk önünde hesap vermesinin hem adaletin sağlanması hem de benzer olayların tekrar yaşanmaması açısından zorunlu olduğunu belirtti.

Bu kapsamda olayın nedenlerine ilişkin bağımsız, şeffaf ve etkili bir soruşturmanın derhal başlatılması çağrısında bulunan TDP, teknik ve idari tüm sorumlulukların gecikmeksizin ortaya çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Açıklamanın sonunda, yaşamını yitiren Lokman Hacıhasanoğlu’na bir kez daha rahmet dilenirken, kederli ailesine sabır ve başsağlığı temennisinde bulunuldu, toplumun acısı paylaşıldı.