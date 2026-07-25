"İş cinayetleri kader değildir, sorumlular hesap vermeli"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fide Kürşat, Kumyalı’da Toprak Ürünleri Kurumu’na (TÜK) ait silonun çökmesi sonucu hayatını kaybeden Lokman Hacıhasanoğlu için başsağlığı mesajı yayımlarken, facianın tüm yönleriyle araştırılması ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Kürşat, yaşanan olayın ardından yalnızca taziye mesajları yayımlamanın yeterli olmadığını belirterek, iş sağlığı ve güvenliği ile etkin denetimin önemine dikkat çekti.

Kumyalı’daki facianın kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Kürşat, “Çalışma yaşamında iş sağlığı ve güvenliği ile etkin denetimin ne kadar hayati olduğu bir kez daha acı bir şekilde ortaya çıkmıştır” dedi.

Aynı siloda 10 Temmuz’da bakım ve onarım çalışmaları yapıldığının kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlatan Kürşat, aradan yaklaşık iki hafta geçtikten sonra yaklaşık 2 bin 500 ton kapasiteli ve tamamen dolu bir kamu silosunun çökmesinin ciddi soruları beraberinde getirdiğini kaydetti.

Kürşat, “Yapılan bakımın kapsamı neydi? Gerekli teknik kontroller eksiksiz gerçekleştirilmiş miydi? Risk analizleri yapılmış mıydı? Çalışanların güvenliği için alınması gereken tüm önlemler gerçekten alınmış mıydı?” sorularını yöneltti.

İş sağlığı ve güvenliğinin kazalar yaşandıktan sonra değil, kazaları önlemek amacıyla uygulanması gerektiğini vurgulayan Kürşat, yıllardır göz ardı edilen ihmallerin, yapılmayan yatırımların ve bakımların bedelinin bir kez daha bir emekçinin hayatıyla ödendiğini belirtti.

Kürşat, “Emekçi evlatlarımızı görevlerini yerine getirirken güvenli bir şekilde çalıştırıp sağ salim evlerine göndermeyi başaramayanların geriye bıraktığı tek şey, temenni ve taziye mesajları oluyor. Mağdur ettikleri insanların ardından ‘mekânları cennet olsun’ demek, ihmallerin üzerini örtemez” ifadelerini kullandı.

“İş cinayetleri kader değildir” diyen Kürşat, sorumluluk alınması, gerekli önlemlerin eksiksiz uygulanması ve benzer acıların tekrar yaşanmaması için hesap verebilir bir düzen oluşturulması gerektiğini belirtti.

Olayda sorumluluğu bulunan herkesin hesap vermesinin kamu vicdanının en temel beklentisi olduğunu ifade eden Kürşat, Lokman Hacıhasanoğlu’nu geri getirmenin mümkün olmadığını ancak benzer acıların yaşanmaması için olayın üzerinin örtülmeden tüm yönleriyle ortaya çıkarılması ve gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Kürşat, Lokman Hacıhasanoğlu’na rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine, bölge halkına ve çalışma arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diledi.