Hasan Çakmak’ın kitapları Çekya Ulusal Kütüphanesi’nde

Uluslararası birçok edebiyat ödülü sahibi Kıbrıslı yazar Hasan Çakmak bir dizi kültür sanat çalışmasına katılmak için Prag’a gitti.

Çekya’nın başkenti Prag’da yazar Hasan Çakmak’ın kitapları Çekya Ulusal Kütüphanesi (Çekya National Library) koleksiyonuna dahil edildi.

Yazar Hasan Çakmak’ın kitapları Çekya öncesinde; dünyanın en prestijli kütüphanelerinin başında gelen American Kongre Kütüphanesi ve British Library London’da kabul edilmişti.

Yazar Hasan Çakmak Prag’da dünyaca ünlü yazar Franz Kafka Müzesi ve Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek dünyanın çeşitli yerlerinde yürüttüğü kültür sanat çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı. Kültür merkezi yetkilileri ile ortak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ardından 12. yüzyıldan kalma Strahov Manastırı’nda yer alan Strahov Kütüphanesi’ni ziyaret eden Hasan Çakmak buradaki elyazmaları ve 12. yüzyılda yapılmış olan kitap tasarımları hakkında bilgiler aldı.

Yazar Hasan Çakmak; Çekya’nın başkenti Prag öncesinde İngiltere’nin başkenti Londra’da ve Cambridge Üniversitesi’nde kültür sanat çalışmaları yapmıştı.

Hasan Çakmak Prag sonrasında Türkiye’nin başkenti Ankara’da davete katılıp kitaplarını imzalayacak.

Kültür Dairesi ve Near East Bank’a teşekkür

Yazar Hasan Çakmak Prag’a yaptığı kültür sanat yolculuğu sırasında uçak bileti ve konaklama konusunda yaptığı katkılarından dolayı KKTC Kültür Dairesi’ne ve Near East Bank’a yetkililerine teşekkür etti.