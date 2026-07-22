Dikmen 11 Meşale Festivali başlıyor

Dikmen Belediyesi ile DİGEM iş birliğinde düzenlenecek 11 Meşale Festivali, 31 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında birbirinden renkli etkinliklerle vatandaşlarla buluşacak.

Festival kapsamında Dağyolu, Yeni Mahalle, Pınarbaşı, Ağırdağ, Taşkent ve Dikmen'de konserler, spor organizasyonları ve turnuvalar gerçekleştirilecek.

Programda Buffer Zone, Belgin & Davut Ceylangüden, Nejla Aykılıç, Grup Armonila, Adem Erim, Ahmet Evan, Frekans, Grup Pena, Dora Yılmaz ve Nafiz Dölek sahne alacak.

Bunun yanı sıra U12 Futbol Turnuvası ile Tavla Turnuvası da festival programında yer alarak her yaştan katılımcıya hitap edecek.

Dikmen Belediyesi ve DİGEM, kültür, sanat ve sporu bir araya getiren 11 Meşale Festivali'ne tüm halkı davet etti.