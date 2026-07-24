“Bu hükümetin eli kanlıdır”

Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Kumyalı'da Toprak Ürünleri Kurumu'na (TÜK) ait 2 bin 500 tonluk buğday silosunun çökmesi sonucu göçük altında kalarak yaşamını yitiren 46 yaşındaki Lokman Hacıhasanoğlu'nun ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

BES Yönetim Kurulu adına Başkan Mustafa Yalınkaya tarafından yapılan açıklamada, Hacıhasanoğlu'nun ailesine, yakınlarına ve emek dünyasına başsağlığı dilendi.

Sendika, olayın "hükümet eliyle işlenmiş bir cinayet" olduğunu öne sürerek, UBP-DP-YDP hükümetini ağır ifadelerle eleştirdi. Açıklamada, kamu kurumlarına gerekli yatırımların zamanında yapılmadığı savunularak, "Eğer bu yatırımlar zamanında ve doğru şekilde yapılsaydı, bugün bu cinayet yaşanmayacaktı" denildi.

Hükümetin kamu kaynaklarını etkin kullanmadığını iddia eden BES, yaşanan ölüm nedeniyle siyasi sorumluluğun hükümete ait olduğunu ileri sürdü ve hükümeti istifaya çağırdı.

Açıklamada ayrıca, "Görevde kaldıkları her gün bu halka zarar vermeye devam eden üçlü çete hükümetine artık dur demenin zamanı gelmiştir" ifadelerine yer verilerek, tüm emek örgütleri ve sendikalar hükümete karşı ortak mücadeleye davet edildi.

BES, açıklamasını, "Ya mücadele ede ede ve direne direne bu kavgayı kazanacağız ya da bu katil hükümetin cinayetlerine ortak olacağız. Herkesi ve her kesimi tarafını seçmeye davet ediyoruz" sözleriyle tamamladı.