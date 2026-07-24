“Yaşanan acı olay hepimizi derinden üzdü”
Başbakan Ünal Üstel, Kumyalı'da meydana gelen silo faciasında yaşamını yitiren Lokman Hacıhasanoğlu için taziye mesajı yayımladı.
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Başbakan Ünal Üstel, Kumyalı'da meydana gelen silo faciasında yaşamını yitiren Lokman Hacıhasanoğlu için taziye mesajı yayımladı.
Üstel, yayımladığı mesajda Hacıhasanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Başbakan Üstel, Kumyalı'da yaşanan acı olayın herkesi derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybeden Lokman Hacıhasanoğlu'nun ailesinin acısını paylaştığını ifade etti.
"Süreci yakından takip ediyoruz"
Hükümet olarak süreci yakından takip ettiklerini belirten Üstel, olayla ilgili gerekli incelemelerin titizlikle yürütülmesini sağladıklarını kaydetti.
Üstel, mesajını, "Lokman Hacıhasanoğlu'nun ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyor, sabır ve güç diliyorum." ifadeleriyle tamamladı.
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