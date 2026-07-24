“Bu cinayetin faillerini biliyoruz”

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN), Kumyalı'da Toprak Ürünleri Kurumu'na (TÜK) ait 2 bin 500 tonluk buğday silosunun çökmesi sonucu göçük altında kalarak yaşamını yitiren 46 yaşındaki Lokman Hacıhasanoğlu'nun ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sendika, Hacıhasanoğlu'nun ölümünü "devlet eliyle işlenen bir cinayet" olarak nitelendirirken, olayın sorumlusu olarak UBP-DP-YDP hükümetini gösterdi.

Açıklamada, hükümetin görev süresi boyunca kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli yatırımları yapmadığı öne sürülerek, "Bu emekçiyi göçük altında bırakan, görev süresi boyunca hiçbir kamu kurum ve kuruluşuna yatırım yapmayan, sürekli yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet skandalları ile gündemde olan UBP-DP-YDP hükümetidir" ifadeleri kullanıldı.

BASIN-SEN, hükümeti "emeğe ve emekçiye düşman" olmakla suçlayarak derhal istifaya çağırdı.

Açıklamada ayrıca, "Seçime yönelik binlerce kişiyi tek tuşla vatandaş yapmayı bilen bu zihniyetin, Kıbrıslı Türk toplumuna verecek hiçbir şeyi kalmamıştır" görüşü de dile getirildi.