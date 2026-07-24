Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Kumyalı'da Toprak Ürünleri Kurumu silosunda yaşanan çökme sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Lokman Hacıhasanoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

İncirli, Hacıhasanoğlu'nun yaşamını yitirmesinin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, kederli ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diledi. Arama-kurtarma ekiplerine de özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Yaşanan olayın iş sağlığı ve güvenliği boyutunun da bulunduğuna dikkat çeken İncirli, trajedinin tüm yönleriyle şeffaf ve hızlı bir şekilde aydınlatılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Bir daha böyle acıların yaşanmaması için olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması elzemdir" diyen İncirli, "İnsan yaşamı her şeyin üstündedir" vurgusunda bulundu.