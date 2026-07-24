Kumyalı'da çöken siloda göçük altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Kumyalı köyünde, bir kamu kurumu olan Toprak Ürünleri Kurumu'na (TÜK) ait 2 bin 500 ton kapasiteli ve tamamen dolu olan buğday silosu henüz tespit edilemeyen bir nedenle aniden çökerek yıkıldı, olayın ardından göçük altında kalan ve sağ olarak çıkarılan 46 yaşındaki Lokman Hacıhasanoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay bugün 12.15 sıralarında meydana geldi.

Olayın ardından Hacıhasanoğlu göçük altında kaldı.

Ekiplerin saatler süren çalışmasıyla sağ olarak çıkarılan Hacıhasanoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak Hacıhasanoğlu yapılan tüm müdahallere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.