Kırmızı ışıkta durmadı, kazaya sebep oldu

Girne’de kırmızı ışıkta durmayan sürücü kazaya sebep oldu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza sabahın erken saatlerinde Semih Sancar Caddesi’nde 37 yaşındaki Murat Edipoğlu'nun, UH 250 plakalı aracıyla kırmızı ışıkta durmayarak, yeşil ışık yandığı için Osman Örek Caddesi’nde seyreden 52 yaşındaki Kemal Madencioğlu yönetimindeki DM 592 plakalı aracın önünü tıkayıp, çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada, DM 592 plakalı araç sürücüsü Kemal Madencioğlu ile araçta yolcu olarak bulunan 52 yaşındaki Sabiha Aligüllü Madencioğlu yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Kazada yaralanan yaralanan Kemal Madencioğlu'nun 91 miligram alkollü olduğu tespit edildi. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.