Kırmızı ete %25 ZAM!

YENİDÜZEN-ÖZEL

Kırmızı ete bir hafta içinde %25 zam geldi, zam hem market kasaplarında, hem de kasap dükkanlarındaki fiyatlara yansıdı.

Kırmızı etin kilosu 30 ila 40 TL arasında artış oldu. Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, zammın canlı hayvan fiyatlarından kaynaklandığını savundu, “Hükümet önüne seçim perdesi çekti, ne esnafı ne de vatandaşı düşünüyor, görüyor. Tek düşündükleri hayvancıyı sokağa dökmemek” dedi.

Market kasaplarındaki kırmızı et fiyatları, yapılan %25’lik zam ile neredeyse 300 TL’ye kadar ulaştı. Kasap dükkanlarındaki reyonlarda da benzer fiyatlar olduğu ifade edildi.

Kasap dükkanlarında az yağlı dana kıymanın kilosu 190 TL’den 230 TL’ye çıktı. Kemikli kuzu şişin kilosu ise 180 TL’den 200 TL’ye yükselirken, kemiksiz kuzu şişin kilosu 240 TL’den 280 TL’ye çıktı.

Market kasaplarındaki fiyatlarda ise geçtiğimiz Cuma günü 239 TL olan az yağlı dana kıymanın kilosu bu hafta 269,00 TL’ye çıktı. Farklı marketlerde dana kıymanın kilosunun 290 TL’yi bulduğu da görüldü. Kuzu şişin kilosu da benzer rakamlarla market kasaplarında yer aldı.

Kasaplar Birliği Başkanı Akbıçak:

%25 civarında zam geldi

YENİDÜZEN’in et fiyatlarındaki hareketliliği sorduğu Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, “Zaten içeri kimse giriyordu, şimdi hiç iş yok, tüm gün oturuyoruz” dedi.

Fiyatlardaki hareketliliğin nedenine değinen Akbıçak, neden bu durumun önüne geçilemediğini de şöyle yorumladı:

“Bu tamamen üreticiden alınan canlı hayvanlardan kaynaklandı. Kasaplar tüm gün oturuyor, iş bile yapmıyor. %25 civarında bir zam oldu. İnsanlar artık et alamıyor. Kimse artık dükkanlara girmeyecek. Ülkede üretim neredeyse tamamen durdu, bu üretim bu nüfusa yetmiyor, hayvan sıkıntısı arttı ve Tarım Bakanlığı bunu seçim var diye göz ardı ediyor.

Kaçak ete fırsat veriliyor, pasif olup kötü etleri piyasaya sokuyorlar, haksız rekabetin önünü açıyorlar. Vatandaşın ne sağlığı ne de bütçesi kimsenin umurunda değil. Hükümet önüne seçim perdesi çekti, ne esnafı ne de vatandaşı düşünüyor, görüyor. Tek düşündükleri hayvancıyı sokağa dökmemek ama karşılarında vatandaş, otelci, restoran ve kasapları bulacaklar, bunu bilmiyorlar. İnsanlar et ve gıda alamayacak duruma geldi, kimsenin umurunda değil”